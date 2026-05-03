США достигли «красной линии» в попытках сделать бензин дешевле

Администрация США столкнулась с исчерпанием доступных рычагов для сдерживания роста цен на автомобильное топливо без запуска масштабных политических и экономических последствий. Согласно аналитическим данным и опросам, на которые ссылается The Washington Post, текущая ситуация на мировом нефтяном рынке и ограничения судоходства в Ормузском проливе поставили Белый дом перед жестким выбором. Средняя стоимость галлона бензина в США подскочила до $4,39, увеличившись более чем на 30 центов только за последнюю неделю.

© Московский Комсомолец

Рекордное подорожание уже вынудило американских потребителей кардинально менять свое поведение. Результаты совместного опроса Washington Post, ABC News и Ipsos показывают, что 44 процента граждан стали реже пользоваться личными автомобилями, 42 процента сокращают ежедневные расходы, а 34 процента пересмотрели планы на поездки и отпуска. На этом фоне президент Дональд Трамп провел экстренное совещание с участием министра финансов, главы аппарата и вице-президента, на котором обсуждались сценарии действий на случай затяжного нефтяного кризиса.

Среди уже реализованных мер — вскрытие стратегических нефтяных резервов, временное смягчение экологических норм, частичное снятие санкционных ограничений с российской нефти и послабления для морских перевозок топлива. Однако, как подчеркивает WP, дальнейшие шаги сопряжены с серьезными рисками. В качестве потенциальных, но ограниченно эффективных вариантов рассматриваются отмена федерального налога на топливо и введение квот на экспорт американской нефти, однако обе инициативы несут политические издержки и не гарантируют желаемого снижения розничных цен.

Посольству России в европейской столице заблокировали карты для оплаты бензина

В Белом доме продолжают настаивать на временном характере текущих колебаний, связывая их сугубо с региональной конъюнктурой. Тем не менее, по оценке аналитиков, ключевое улучшение ситуации наступит лишь при достижении международного соглашения, гарантирующего безопасное и стабильное судоходство в Ормузском проливе. Без решения этого геополитического уравнения, как отмечает WP, любые действия Вашингтона будут оставаться полумерами, способными лишь краткосрочно сглаживать пики, но не менять фундаментальный тренд роста стоимости топлива.