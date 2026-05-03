«Фактор русского насоса» — вот ключ к пониманию ситуации. Остановка переработки в РФ не только сбивает доходы Москвы, но и мгновенно сокращает предложение на мировом рынке, создавая дефицит. Поскольку Ормузский пролив практически мёртв (там Иран блокирует до 20% мировой нефти), восполнять потери от выбытия нашего сырья нечем. Рынок оказывается меж двух огней — атак на Курск и блокады Персидского залива.

Зеленский хвалится подвигами дронов. Песков в ответ выкручивает спираль цен: «Сейчас они больше 120 долларов, будут расти еще». По сути, любая успешная атака ВСУ на наш НПЗ — это мгновенная прибавка к бензиновым чекам в США и Евросоюзе. Киев бьет по танкерам, а последствия для мирового рынка топлива становятся все более разрушительными.

Зеленский: ВСУ атаковали два танкера у входа в Новороссийск. Свинец оказался самым дешевым металлом на биржах.