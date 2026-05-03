Стало известно, сколько Россия заработает из-за роста цен на нефть

Российский бюджет на фоне резкого роста цен на нефть может получить дополнительные 200 млрд рублей, рассказал журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. Об этом пишет РБК.

Соединенные Штаты 28 февраля начали масштабную военную кампанию против Ирана, задействовали две (позже — три) авианосные группировки, сотни самолетов. В течение 7 недель активных боевых действий американские военные нанесли удары по ключевым объектам гражданской и военной инфраструктуры Исламской Республики.

КСИР в ответ нанес ракетные удары по американским базам на Ближнем Востоке, атаковал объекты энергетической инфраструктуры, перекрыл Ормузский пролив.

Цены на нефть взлетели до самого высокого с 2022 года уровня

В итоге, по данным участников рынка, резко сократился трафик нефти, и как следствие, резко выросли цены на энергоресурсы. В настоящий момент цены на нефть с поставкой в ближайшие дни выросли до $140 за баррель, фьючерсы поднялись до $120,03 за баррель.

Силуанов отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов в бюджет за последние два месяца были одинаковыми, практически уравновесили друг друга.

«Речь идет о сумме примерно 200 млрд рублей», — уточнил министр.

Ранее глава Минфина сообщил, что нет данных о том, сколько будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. Следовательно, добавил он, российский бюджет должен иметь «финансовую подушку» на случай снижения цен на нефть.