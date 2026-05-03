ОАЭ вышли из ОАПЕК

ОАЭ вышли из состава Организация арабских стран — экспортёров нефти (ОАПЕК).

«Генеральный секретариат Организации арабских стран — экспортёров нефти (ОАПЕК) был проинформирован о письме министра энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухеля аль-Мазруи... в адрес председателя текущей сессии совета министров ОАПЕК, в котором говорится о решении ОАЭ выйти из состава организации с 1 мая 2026 года», — говорится в заявлении объединения.

Генеральный секретариат также выразил признательность ОАЭ за роль, которую они играли на протяжении всего периода членства в организации, а также за эффективный вклад в поддержку курса на совместные действия арабских стран в нефтегазовом секторе.

Ранее ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT рассказал, как выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ отразится на ситуации в мире.