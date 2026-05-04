В России назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат
Первым регионом России, в котором заработная плата половины работников превысит 200 тыс. рублей, станет Ямало-Ненецкий автономный округ.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из публикации, аналогичная динамика роста доходов населения также ожидается в Чукотском автономном округе, Татарстане, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
Эксперты пояснили, что в начале текущего года медианная зарплата уже превышала 100 тыс. рублей в месяц в девяти субъектах России. По их словам, зачастую наиболее высокие доходы фиксируются в отдалённых северных районах.
Специалисты девяти различных отраслей российской экономики в феврале получали среднюю заработную плату выше 150 тыс. рублей.