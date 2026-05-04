Цены на популярный вид мяса в России резко упали

С 20 по 26 апреля 2026 года средняя оптовая стоимость на свиные отрубы на российском рынке сократилась на 15-22 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком снижении цен на популярный в стране вид мяса сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании NTech.

За отчетный период средняя закупочная цена свиной полутуши 2-й категории упала на 15 процентов год к году и составила 188 рублей за килограмм. Аналогичный показатель в сегменте окороков снизился на 18 процентов (до 232 рублей), лопаток — на 17 процентов (до 230 рублей), грудинок — на 22 процента (до 195 рублей), уточнили аналитики.

В качестве одной из главных причин подобной динамики эксперты назвали рост объемов производства этого вида мяса на внутреннем рынке в начале года. Кроме того, на ситуацию оказывает влияние более острожный потребительский спрос, отметила замгендиректора ГК «Агропромкомплектация» по животноводству Светлана Трофимова. По ее словам, покупатели в последнее время стали осмотрительнее в расходах. На этом фоне баланс спроса и предложения на внутреннем рынке изменился, что в итоге также повлияло на изменение стоимости свинины, констатировала она.

Наращиванию предложения свинины на российском рынке также способствует резкое увеличение импорта из некоторых стран. Так, в начале года Бразилия нарастила поставки этого вида мяса в РФ в 7 раз в денежном выражении. Несмотря на это, стоимость свинины в России все еще остается высокой для значительной части граждан, указывали эксперты. В итоге более оптимальным вариантом для них стала относительно дешевая курятина.