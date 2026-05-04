В Японию зашел танкер с российской нефтью

Танкер Voyager с нефтью с проекта «Сахалин-2» зашел в японский порт Кикума для компании Taiyo Oil, сообщают японские СМИ.

Танкер прибыл к порту Кикума в японской префектуре Эхиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на японскую прессу.

Судно доставило груз на объект компании Taiyo Oil, которая прекратила закупки нефти из России после 2022 года.

По информации газеты «Санкэй», этот рейс стал исключением для Taiyo Oil, поскольку партия сырья принята по запросу министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Ранее в СМИ отмечалось, что речь идет о спотовой закупке нефти сорта Sakhalin Blend, который добывается в рамках проекта «Сахалин-2».

Нефть Sakhalin Blend применяется для производства дизельного топлива и нафты. Ожидается, что поставка позволит покрыть внутренние потребности страны на фоне изменений в мировой энергетике.

Напомним, Япония закупила российскую нефть в начале мая.

Газета ВЗГЛЯД указывала, что нефть из России набирает популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти.