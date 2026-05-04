В РФ бьют тревогу из-за угрозы глобального энергокризиса

В России бьют тревогу в связи с угрозой глобального энергокризиса. Российское правительство назвало выход ОАЭ из соглашений ОПЕК+ «суверенным решением государства, на которое они имеют право», сообщается на сайте кабмина по итогам плановой онлайн-встречи участников сделки, которая состоялась 3 мая, передает «Независимая газета».

Во встрече приняли участие семь стран: Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир. Они договорились нарастить добычу в июне на 188 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню мая. Россия сможет увеличить добычу на 62 тысячи баррелей в сутки — до 9,762 миллиона.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что мировая экономика за время конфликта на Ближнем Востоке недополучила около 600 миллионов баррелей нефти. По его словам, ежедневно на рынок не поставляется 10-12 миллионов баррелей. Новак также отметил, что высокие цены на нефть — «тоже нехорошо» для производителей, поскольку потребители ищут альтернативные источники энергии, а дополнительные доходы носят лишь конъюнктурный характер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары ВСУ по российским энергообъектам могут привести к выпадению дополнительных объемов нефти с рынка, что спровоцирует дальнейший рост цен. При этом даже при меньшем объеме экспорта российские компании и бюджет заработают больше, добавил он.