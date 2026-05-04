Times: ЕС потребовал от Британии £1 млрд в год за доступ к своему рынку
Брюссель требует от Лондона ежегодных платежей в бюджет Евросоюза за доступ к единому рынку.
Об этом пишет газета Times.
Европейские переговорщики дали понять, что выплата около £1 млрд в год — это обязательное условие для дальнейшего доступа.
В ЕС хотят, чтобы британский премьер Кир Стармер принял это требование на летнем саммите. После этого стороны, как ожидается, начнут переговоры о дальнейшей интеграции.
Как уточняется, в мае прошлого года Лондон и Брюссель уже договорились укрепить партнёрство и перезагрузить отношения после брексита. Они заключили бессрочный договор о фитосанитарных стандартах и сделку по доступу к рыболовецким водам.
Британия также подписала ветеринарное соглашение, которое убрало препятствия для экспорта сельхозпродукции и рыбы на европейский рынок.
При этом Лондон исключил возможность вступления в таможенный союз с ЕС.
Ранее Reuters писало, что Великобритания намерена присоединиться к кредиту ЕС для Киева.