ЕС потребовал от Британии £1 млрд в год

Брюссель требует от Лондона ежегодных платежей в бюджет Евросоюза за доступ к единому рынку.

Об этом пишет газета Times.

Европейские переговорщики дали понять, что выплата около £1 млрд в год — это обязательное условие для дальнейшего доступа.

В ЕС хотят, чтобы британский премьер Кир Стармер принял это требование на летнем саммите. После этого стороны, как ожидается, начнут переговоры о дальнейшей интеграции.

Как уточняется, в мае прошлого года Лондон и Брюссель уже договорились укрепить партнёрство и перезагрузить отношения после брексита. Они заключили бессрочный договор о фитосанитарных стандартах и сделку по доступу к рыболовецким водам.

Британия также подписала ветеринарное соглашение, которое убрало препятствия для экспорта сельхозпродукции и рыбы на европейский рынок.

При этом Лондон исключил возможность вступления в таможенный союз с ЕС.

Ранее Reuters писало, что Великобритания намерена присоединиться к кредиту ЕС для Киева.