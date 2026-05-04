Десяткам российских регионов сократят долги по кредитам

Правительство России сократит долг 21 региона по бюджетным кредитам более чем на 114 миллиардов рублей. О решении властей ослабить долговое бремя десятков субъектов заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об Удмуртии, Чувашии, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, а также о Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе, пояснил глава правительства.

Главным условием для смягчения долгового бремени стали меры по повышению инвестиционной привлекательности, а также поддержка местной инфраструктуры. Власти вышеуказанных субъектов выполнили поставленную задачу и в итоге смогли претендовать на дополнительную помощь от государства, констатировал Мишустин.

Правила списания задолженности испытывающим финансовые трудности регионам были утверждены правительством России в феврале 2025 года после соответствующего поручения президента Владимира Путина. Речь шла о списании 2/3 задолженности проблемных субъектов по бюджетным кредитам. С тех пор послабления по бюджетным кредитам получили десятки регионов страны.