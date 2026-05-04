Рынок нефти «устал от Трампа»: о чем предупреждают эксперты

Участники торгов скептически оценивают шансы Дональда Трампа вывести гражданские суда через Ормузский пролив, однако нефтяной рынок остается спокойным, сообщает Bloomberg.

Brent держится выше 108 долларов за баррель после утреннего падения на 2,4%, WTI торгуется около 102 долларов. Инициатива США, по словам Трампа, позволит судам, заблокированным из-за войны с Ираном, покинуть акваторию.

В воскресенье британское UKMTO сообщило об обстреле танкера у побережья ОАЭ, экипаж не пострадал. Трамп пообещал сделать все возможное для эвакуации, но Wall Street Journal уточняет, что прямой военный конвой планом не предусмотрен. США создали «безопасную зону» к югу от основного маршрута, судам рекомендуют идти через воды Омана.

Инвестиционный директор Karobaar Capital LP Харис Хуршид заявил об «усталости от Трампа»: рынок не верит в успех затеи, кратковременное падение цен не закрепилось.

Иран пригрозил расценить вмешательство США как нарушение перемирия. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что иранские хранилища переполнены и закрытие скважин может начаться уже на следующей неделе.

ОПЕК+ на выходных символически повысила квоты на июнь, пытаясь показать стабильность после выхода ОАЭ. Абу-Даби тем временем продолжает продвигать собственные планы по наращиванию добычи.