«Око за око»: как союзник РФ может наказать США за санкции

Пекин официально запретил местным предприятиям соблюдать американские ограничения в отношении частных нефтеперерабатывающих заводов, включая попавший под санкции Hengli Petrochemical. Это беспрецедентный шаг, который может втянуть банковский сектор в конфликт двух крупнейших экономик, пишет Bloomberg.

Ранее Китай критиковал односторонние санкции США, но на практике позволял компаниям их соблюдать, чтобы сохранить доступ к американской финансовой системе. Теперь позиция изменилась. ГосСМИ назвали это «ключевым моментом» в противодействии экстерриториальной юрисдикции Вашингтона.

Китайские частные НПЗ активно ищут способы обойти санкции, используя скидки на нефть из Ирана, России и Венесуэлы. Банки могут проводить транзакции в юанях, делая их менее заметными для властей США.

Если Вашингтон введет вторичные санкции против китайских банков, Пекин, вероятно, ответит жесткими контрмерами по принципу «око за око», считают аналитики Eurasia Group.

Обострение произошло на фоне войны Трампа с Ираном, которая подорвала доверие к США. Китай воспользовался моментом, чтобы защитить свою экономику и расширить арсенал ответных инструментов, включая редкоземельные элементы и технологии. На прошлой неделе Пекин уже заблокировал сделку Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) с ИИ-стартапом Manus за 2 млрд долларов.

