Партнер России начал активно сжигать уголь из-за нехватки газа

Иранский кризис, обернувшийся для Индии дефицитом газа, а также жара вынудили эту страну нарастить сжигание угля. Об этом сообщил канал CNBC.

Он сослался на данные S&P Global Energy, согласно которым в апреле генерация электроэнергии на индийских угольных электростанциях (которые вырабатывают до 70 процентов всей электроэнергии в этой стране БРИКС) выросла до 164,9 гигаватт по сравнению с 160,7 гигаваттами за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, около четырех процентов приходится на электростанции, работающие на сжиженном природном газе. Однако, как отметил директор по корпоративным рейтингам Fitch Ratings Гириш Мадан, повышение цен на данный энергоноситель сделало газовую электрогенерацию экономически нерентабельной. Как следствие, угольная электроэнергетика вынуждена нести большую нагрузку.

В конце зимы Индия объявила, что более 52 процентов от общей установленной мощности электростанций приходится на неископаемые источники энергии. В основном речь идет о солнечной, гидро- и ветровой энергетике.

По прогнозам, если климатическая ситуация не улучшится, то производство электроэнергии на угольных электростанциях может вырасти на десять процентов.

В середине апреля появился прогноз, согласно которому расходы Индии на импорт нефти могут вырасти на 70 миллиардов долларов. Причиной этого станет стремительный рост цен на сырье, спровоцированный масштабными перебоями с поставками с Ближнего Востока из-за войны в Иране.