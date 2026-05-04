Крупнейший шок за десятилетия: как нефть РФ стала важнее санкций для США и ЕС

Российская нефть сейчас де-факто рассматривается как стабилизирующий ресурс для глобального рынка.

«Иначе говоря, без неё сбалансировать предложение в условиях иранского кризиса просто нечем, и именно поэтому даже США пошли на санкционные послабления, а ЕС пошёл по этому же пути. Я думаю, дальнейшие послабления просто неизбежны до тех пор, пока сохраняется напряжённость в Ормузском проливе», — рассказал «Свободной Прессе» заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук.

По данным OPEC, иранский конфликт уже вычел около 7,9 млн баррелей в сутки из мирового предложения.

«Это крупнейший шок предложения за десятилетия, превосходящий и нефтяные кризисы 70-х, и пандемийный обвал. Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая на этом фоне - структурный сдвиг: страна с резервной мощностью около 4,8 млн баррелей в сутки и амбициями довести добычу до 5 млн к 2027 году выходит из квот и начинает действовать как независимый производитель. Это лишает картель значительной части резервной мощности и ослабляет его способность управлять ценами. Суммируя всё это, я бы сказал, что в среднесрочной перспективе, пока Ормузский кризис не разрешён, ожидать нефть сильно ниже $85-90 не стоит», - сделал прогноз эксперт.

Ранее сообщалось, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ является победой для президента США Дональда Трампа, который неоднократно обвинял организацию в «обдирании остального мира» путем завышения цен на нефть.