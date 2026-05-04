Европейские рынки бурно отреагировали на удар Ирана по кораблю США

Фьючерсы на американские акции сменили динамику после утреннего роста, а европейские площадки продолжили падение на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Контракты на Nasdaq 100 и S&P 500 потеряли около 0,5%. Европейский Stoxx 600 снизился на 1%. Нефть Brent подскочила более чем на 4%, превысив 112 долларов за баррель, индекс доллара также укрепился.

Рынки развернулись вниз после того, как иранское агентство FARS сообщило о двух ракетных ударах по американскому военному кораблю, который проигнорировал предупреждения. Ранее Дональд Трамп заявил, что с понедельника США начнут отправлять боевые суда через Ормузский пролив, при этом исключив прямое участие в конфликте с Ираном. Это заявление вызвало беспокойство у руководителей судоходных компаний.

Днем 4 мая агентство IRIB сообщило, что Ирану удалось предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив.