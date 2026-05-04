Производство лифтов в России ускорило падение

По состоянию на весну 2026 года российские лифтовые заводы загружены всего на две трети от мощности и ситуация продолжает ухудшаться. Об этом «Коммерсантъ».

Основными причинами такой динамики называют срыв программы по замене отслуживших лифтов в многоквартирных домах, спад в строительстве и высокую ключевую ставку, не позволяющую покупателям лифтов увеличить спрос.

В минувшем году, по данным Росстата, выпуск подъемников в стране упал на 6,4 процента, до 25,4 тысячи единиц. Некоторые производители пострадали особенно сильно. Так, у Meteor Lift снижение производства составило 26,3 процента, а у «Мослифта» — 39 процентов.

Важной причиной остается конкуренция со стороны китайских производителей, которые предлагают более выгодные условия. Директор ООО «Еонесси» (недозагрузка предприятия составляет 25 процентов) Валерий Колупаев объяснил, что китайцы учитывают все опции и используют материалы, которые по потребительским свойствам гораздо лучше российских.

Отечественные производители, столкнувшись с провалом на коммерческом рынке, надеялись на госсектор, но его средств недостаточно. Тем не менее некоторые производители, получившие крупные контракты, смогли увеличить выпуск. В их числе называют Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) и Карачаровский механический завод (КМЗ).

Опрошенные изданием участники рынка считают, что рынок лифтового оборудования продолжит падать, если только государство не обратит на него внимание. Речь идет о софинансировании закупок лифтов на смену имеющимся, субсидиях или налоговых льготах.

Ранее Российское лифтовое объединение подсчитало, что в первом квартале 2026 года доля китайских лифтов на российском рынке достигла 23,3 процента. В 2024 году их доля была в два раза меньше.