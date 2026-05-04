Минпромторг назвал основные критерии исключения товаров из параллельного импорта

В Минпромторге рассказали журналистам о критериях исключения товаров из перечня параллельного импорта, передает РИА Новости.

«Основными критериями исключения из перечня параллельного импорта являются продолжение производства локализованной в России продукции и отгрузок продукции в розничные сети с действующих в России производств; продолжение поставок продукции в Россию иностранным правообладателем (патентообладателем, официальным дистрибьютором), которому принадлежит товарный знак, включенный в перечень параллельного импорта; наличие на территории Российской Федерации аналогов продукции и их производство в достаточном количестве для покрытия спроса конечных потребителей», — указали в ведомстве.

Также отмечается, что министерство постоянно анализирует перечень параллельного импорта, по итогам которого исключаются отдельные товарные знаки, а также целые группы товаров.

«Аналогичные товарные позиции, исключаемые из перечня параллельного импорта, представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран», — отметили в Минпромторге.