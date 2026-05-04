Экономист Юшков: покупка газа у Норвегии дорого обойдется Киеву

Экономист Игорь Юшков выразил мнение, что покупка газа у Норвегии может стать для Киева дорогим проектом.

В беседе с газетой «Взгляд» он отметил, что цены на СПГ на мировом рынке остаются высокими, особенно в Европе.

«Киеву насчитают такую цену, будто голубое топливо действительно транспортировали из Норвегии на Украину», — сказал Юшков.

По словам экономиста, физически газ можно доставлять через терминал в польском Свиноуйсьце или хорватский остров Крк, а затем прокачивать на украинскую территорию через газопроводы.

При этом Юшков допустил, что речь может идти не о прямой физической поставке, а о покупке топлива у норвежских компаний, чтобы оно считалось норвежским.

В любом случае, добавил он, транспортные и инфраструктурные издержки увеличат стоимость газа для украинской стороны.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в пятницу выросли и превысили $560 за 1 тыс. кубометров.