В России ожидают усиления дефицита кадров

В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых — это люди старше 60 лет, тогда как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%.

По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты — IT, торговле, услугах и производстве.

Работодателям придется адаптироваться: внедрять гибкие графики, программы переобучения и развивать наставничество. Для молодежи ситуация также неоднозначна — конкуренция за стартовые позиции снижается, но доступ к опыту и карьерному росту может усложниться. Рост занятости среди пожилых людей поддерживает бюджет за счет налогов и страховых взносов, однако одновременно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.