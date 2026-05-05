Раскрыты последствия войны на Ближнем Востоке для стран Африки

Страны Африки могут столкнуться с продовольственным кризисом из-за затяжного конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками удобрений, заявил доцент РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, в первую очередь риску подвержены государства с низким уровнем доходов и слабой господдержкой сельского хозяйства. Даже сокращение объемов удобрений на 10–20% способно обрушить урожайность на аналогичную величину, пояснил аналитик.

Блокировка Ормузского пролива — основного канала для выхода нефти и газа из Персидского залива — привела к подорожанию сырья: нефти, газа, угля, удобрений, алюминия и другой продукции. Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2026 году мировые цены на удобрения вырастут на 31%, а стоимость карбамида взлетит на 60% — до 675 долларов за тонну. Такой скачок связан с технологией производства удобрений, которая критически зависит от транзита газа в Европу.

Союзники США заговорили о новом мировом порядке после Трампа

Удары США и Израиля по иранской территории начались 28 февраля, жертвами стали более трех тысяч человек. 8 апреля стороны объявили о прекращении огня. Последовавшие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, хотя боевые действия не возобновлялись. США ввели морскую блокаду иранских портов, а посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.