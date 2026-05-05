Количество самозанятых в России выросло на четверть

Согласно информации Федеральной налоговой службы (ФНС), которую получило агентство РИА Новости, в 2025 году количество россиян, оформивших статус самозанятых, выросло более чем на четверть и преодолело отметку в 15 миллионов человек.

Конкретные показатели демонстрируют прирост на 26,8% за минувший год. Общее число граждан, применяющих специальный налоговый режим, достигло 15,427 миллиона. Для сравнения: по состоянию на конец 2024 года в России насчитывалось свыше 12 миллионов самозанятых, как свидетельствуют данные ФНС.

В стране действует экспериментальный режим налогообложения для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД), который продлится до 31 декабря 2028 года. В рамках этой системы лица, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, вправе легально вести предпринимательскую деятельность.

Для этого достаточно установить специализированное мобильное приложение и перечислять налог по льготной ставке — 4 % или 6 %. При этом обязанность по сдаче отчетности отсутствует.

Ранее, в конце прошлого года, статс секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов сообщил, что действие льготного налогового режима сохранится до завершения 2028 года. При этом уже в 2027 году планируется провести обсуждение перспектив дальнейшего применения данного механизма — в частности, рассмотреть варианты его сохранения либо корректировки.

Ранее стало известно, что около 10 млн россиян могут попасть под контроль ФНС из-за переводов на карты. Речь идет о россиянах, которые регулярно получают переводы от разных отправителей, причем суммы зачастую повторяются, а операции имеют признаки ведения предпринимательской деятельности.