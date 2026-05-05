Рынок СПГ переживает серьезное потрясение: как мир справляется с кризисом

Глобальный рынок сжиженного природного газа переживает серьезный кризис на фоне блокады Ормузского пролива, что ставит под угрозу подготовку стран к зимнему сезону, сообщает РИА Новости.

Согласно докладу Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), мировые поставки СПГ упали до минимальных за пять лет значений. В марте организация, объединяющая 12 стран-участниц и шесть наблюдателей, недосчиталась 35% экспорта — минус 6,17 миллиона тонн по сравнению с обычными объемами. Такого спада мировой рынок еще не видел.

Больше всех просел Катар. В феврале эмират занимал вторую строчку среди мировых поставщиков, уступая только США, но теперь пропустил вперед Австралию и Россию. Потери частично компенсировали страны вне газового картеля — их доля выросла с 53,1% до 66,2%. Доля самого ФСЭГ сократилась с 45,8% до 32%.

Эксперты отмечают структурный характер падения: недопроизводство СПГ взлетело в 20 раз. Это усиливает инфляционное давление на энергоемкие отрасли — химическую (особенно производство удобрений) и металлургическую, пояснил эксперт по финансированию морских активов Алексей Пономарев.

Основные потребители катарского газа — Азия и Европа, отметила управляющий партнер Sky Consulting Group Кристина Танцюра. Под ударом оказались Китай, Япония, Южная Корея, Индия, а также Италия и Бельгия. Котировки на лондонской бирже ICE приближаются к 550 долларам за тысячу кубометров — подорожание в марте составило 60%.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков подчеркнул, что Европа, практически не имеющая собственных ресурсов, сильно ограничила российские поставки и теперь зависит от Катара и США. Россия способна смягчить дефицит. Не повреждена одна нитка «Северного потока — 2» мощностью 27,5 миллиарда кубометров в год, также сохраняется газопровод «Ямал — Европа» на 32,9 миллиарда. Однако текущее руководство Евросоюза не намерено пересматривать политический курс.