Крупнейшие экономики Западной Европы столкнулись с резким падением

Биржи Западной Европы завершили понедельник в минусе из-за новых признаков обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает «Интерфакс».

Сводный индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,99%, опустившись до 605,51 пункта. Германский DAX снизился на 1,24%, французский CAC 40 — на 1,71%, итальянский FTSE MIB — на 1,59%, испанский IBEX 35 рухнул на 2,39%.

В пятницу европейские площадки не работали из-за празднования Дня труда, в понедельник торги также не проводились в Великобритании по случаю банковского выходного.

В минувшие выходные Дональд Трамп заявил, что США с понедельника начнут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе. Он также позитивно отозвался о переговорах с Ираном. Однако в понедельник иранские СМИ сообщили, что военные страны запустили две ракеты по американскому патрульному кораблю, проигнорировавшему предупреждения. В CENTCOM эту информацию опровергли.

ОАЭ заявили, что перехватили три ракеты из Ирана, четвертая упала в море. Силы ПВО страны противодействуют атакам с применением ракет и дронов, сообщило Минобороны Эмиратов.

Кроме того, в пятницу Трамп пригрозил повысить пошлины на импорт легковых авто и грузовиков из ЕС до 25%, обвинив европейцев в несоблюдении торговой сделки.

На этом фоне подешевели акции BMW (-2,4%), Mercedes-Benz (-3,4%), Volkswagen (-2,8%) и Porsche (-2,4%). Акции нефтяных компаний показали разнонаправленную динамику: Equinor прибавила 1,3%, TotalEnergies потеряла 0,8%.

Лидерами падения в Stoxx 600 стали DVS (-7,6%), Deutsche Post (-7,3%) и Puma (-6,1%). В лидерах роста оказались бумаги Nokia (+7,4%) — финская компания продала подразделение по производству 5G-роутеров американской Inseego. Thyssenkrupp подешевела на 1,8% — концерн приостановил переговоры с индийской Jindal Steel о продаже сталелитейного бизнеса.