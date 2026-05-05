На Западе оценили попытки Трампа разрушить ОПЕК

Военные действия Дональда Трампа в Венесуэле и Иране нанесли удар по ОПЕК, которого никто не ожидал. Белый дом считает это победой, но в долгосрочной перспективе последствия могут быть негативными для США и мировых энергетических рынков, сообщает Reuters.

Доля ОПЕК в мировой добыче нефти снизилась с 50% в 1970-х до 35% в прошлом году. В марте, после войны с Ираном и блокировки Ормузского пролива, показатель рухнул до 26%. ОАЭ вышли из организации после 60 лет участия, чтобы проводить собственную стратегию.

Трамп назвал выход Эмиратов «великолепным» и заявил, что это снизит цены. Однако ослабление картеля не всегда выгодно ни потребителям, ни производителям, включая США. После свержения Мадуро в январе администрация Трампа взяла под контроль нефтяной сектор Венесуэлы. Каракас формально остался в ОПЕК, но соблюдать квоты при контроле Вашингтона он вряд ли будет.

Удары по Ирану 28 февраля привели к блокировке Ормузского пролива. За 40 дней конфликта производители остановили добычу около 10 миллионов баррелей в сутки. Лидеры ОПЕК — Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак — лишились основного экспортного маршрута и свободных мощностей. Этим воспользовались американские компании, нарастившие экспорт, отмечают аналитики.