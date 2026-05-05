В Нидерландах цены на бензин поставили новый рекорд

Розничные цены на бензин в Нидерландах обновили исторический максимум на фоне дальнейшего удорожания нефти, вызванного войной США и Израиля против Ирана и перебоями судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на данные потребительского объединения UnitedConsumers.

По этой информации, рекомендованная цена на бензин марки Euro95 5 мая выросла до €2,63 за литр. Цена дизельного топлива осталась на уровне €2,58. Таким образом, заправка бака объемом 40 литров обходится примерно в €105.

Как отмечается, указанные рекомендованные цены в основном применяются на автозаправках вдоль автомагистралей, тогда как вне крупных трасс топливо может стоить несколько дешевле. Около 70% стоимости литра бензина в стране приходится на налоги, включая НДС и акцизы.

30 апреля агентство ANP сообщало, что рекомендованная цена бензина Euro95 в Нидерландах впервые в истории превысила отметку в €2,6 за литр. Рекорд по дизелю в стране был зафиксирован 8 апреля, когда рекомендованная цена достигала почти €2,82 за литр.