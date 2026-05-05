ЕС готов содействовать интеграции Армении в европейские энергорынки

Европейский союз подтверждает свою готовность содействовать энергетическому переходу Армении и ее интеграции в европейские энергетические рынки.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита Армения - ЕС.

"ЕС подтверждает свою готовность содействовать энергетическому переходу Армении и ее интеграции в европейские энергетические рынки. ЕС приветствует намерение Армении присоединиться к Всемирному форуму по энергетическому переходу и Глобальной кампании по электрификации, что демонстрирует приверженность Армении продвижению энергетического перехода. ЕС, в числе прочего, признает необходимость укрепления электрической сети Армении, расширения накопительных мощностей и продвижения региональной интеграции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра Армении.

В совместном заявлении также отмечается приверженность сторон Парижскому соглашению по климату от 2015 года.