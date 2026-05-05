Ирак предлагает «крупные скидки» для рискнувших пройти через Ормузский пролив

Ирак предоставляет крупные скидки покупателям нефти, которые соглашаются забрать груз через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

Согласно уведомлению государственной нефтетрейдерской компании SOMO, скидки на флагманский сорт Basrah Medium достигают 33,40 доллара за баррель. Предложение действует для постоянных покупателей на поставки с погрузкой в мае.

Танкерам придется проходить через Ормузский пролив, чтобы забрать нефть в глубине Персидского залива. Документ датирован 3 мая и содержит ценовые уровни на разные периоды этого месяца.

Ранее замминистра нефти страны Бассем Мухаммед заявил, что Ирак способен вернуть добычу и экспорт нефти на прежние показатели в течение недели после разблокировки Ормузского пролива. Сейчас Ирак добывает 1,5 миллиона баррелей в сутки. Из них около 200 тысяч баррелей уходят на экспорт через турецкий порт Джейхан. До ближневосточного конфликта страна качала порядка 3,5 миллиона баррелей в сутки.