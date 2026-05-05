Главы минфинов США и Британии разругались из-за войны в Иране

Министр финансов США Скотт Бессент «отчитал» главу минфина Великобритании Рэйчел Ривз за ее критику в отношении войны в Иране. Об этом сообщила Financial Times, ссылаясь на источники.

Во время заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне в середине апреля Ривз заявила в интервью CNBC, что военная операция в Иране не имеет ясных целей и сомневается, что «сегодня мир в большей безопасности, чем несколько недель назад». Бессент негативно отреагировал на это заявление.

Позже в тот день минфин США отчитал Ривз за ее критику, как сообщают источники. По словам Бессента, война США и Израиля против Ирана спасает Лондон от ядерной угрозы со стороны Тегерана. Ривз ответила, что ей не понравился тон Бессента и что она на него не работает.

Ранее минфин США заявлял, что временное смягчение санкций Штатов против российской нефти было необходимо Вашингтону, чтобы избежать конца света на рынке. Со его слов, выдача генеральной лицензии на покупку российской нефти способствовала стабилизации цен. В это же время Бессент не смог привести оценки о том, сколько топлива могло быть продано в рамках лицензии, но допустил, что речь может идти о двух миллиардах долларов доходов.