Марко Рубио: Венесуэла сама отказалась поставлять нефть на Кубу

Венесуэльские власти добровольно прекратили поставки нефти на Кубу. С таким утверждением выступил госсекретарь США, помощник президента по нацбезопасности Марко Рубио.

На брифинге в Белом доме глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что никакой нефтяной блокады Острова свободы не существует.

По его словам, единственная блокада заключается в том, что венесуэльцы приняли решение больше не отдавать Кубе топливо бесплатно. Появились новые договорённости между Вашингтоном и Каракасом.

Доходы от продажи венесуэльской нефти теперь аккумулируются на счетах, которые контролируют США. Глава Минэнерго Америки Крис Райт также заявлял, что Штаты намерены самостоятельно заниматься продажей всей добываемой в Венесуэле нефти.