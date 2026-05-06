В РФ рухнула выдача грантов бизнесу: причины и основные риски

Выдача грантов малому и среднему бизнесу в первом квартале 2026 года сократилась на 53% по сравнению с прошлым годом, подсчитали «Известия». За три года падение достигло 84%.

Всего за три месяца господдержку получили почти 92,9 тысячи предприятий — на 6% меньше, чем годом ранее. Объем прямой финансовой помощи без обязательств (гранты, субсидии, лизинг, инвестиции) рухнул с 9,6 до 5,5 миллиарда рублей. Выдача грантов упала до 3,1 миллиарда. Займов выдали на 19% меньше, а инвестиций в капитал не было вовсе. Если тенденция сохранится, гранты как массовый инструмент поддержки МСП могут исчезнуть через полтора года.

Власти перераспределяют ресурсы и ужесточают условия получения помощи из-за дефицита бюджета, поясняют эксперты. Гранты важны для стартапов — они позволяют запустить бизнес без долгов, тестировать идеи и создавать рабочие места. Их отмена грозит снижением деловой активности, ростом закредитованности и замедлением экономики.

Альтернативой могут стать целевое финансирование заказов по востребованным направлениям и ориентация на отрасли с реальным потенциалом роста, считают аналитики. В ближайшие два-три года объем выдачи грантов может сократиться до минимума. Без сопоставимой замены стартап-активность в вузах сведется к нулю.