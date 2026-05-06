Иностранную мебель захотели обложить заградительной пошлиной

В России могут ввести заградительную пошлину на ввоз мебели из недружественных стран, сообщают «Известия».

Мера рассматривалась в рамках одного из совещаний в кабмине РФ. Причина заключается в снижении на 6,9% собственного производства этой продукции в 2025 году и риске ухудшения динамики в текущем году. При этом, по оценке Минпромторга, в 2026 году выпуск может вырасти на 1,5–2% при условии реализации мер поддержки.

В настоящее время мебель из недружественных государств попадает в страну через СНГ. Как говорят представители отрасли, за последние четыре года в экономику таких стран за счет поставок в РФ могло поступить около 120–130 млрд рублей.

Размер возможной заградительной пошлины еще не утвержден. Однако, по оценке экспертов, ее уровень может быть сопоставим с ранее применявшимися ставками в отношении других товаров и составить 35–50%.

Меблировка в 2026 году вырастет в цене на 10% из-за санкций, повышения НДС и инфляции, сказал НСН сооснователь ателье мебели Mr.Doors Максим Валецкий.