Дмитриев рассказал, чем грозит миру авиационный кризис

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X называл мировой авиационный кризис началом еще более сильных потрясений в других отраслях.

Он отметил, что в мае этого года было отменено 12 тысяч перелетов.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал статью британской газеты Financial Times о том, что за последние две недели авиакомпании по всему миру отменили 12 тысяч рейсов, назначенных на май, тем самым сократив количество мест, доступных для перелетов в этом месяце, на 2 млн.

До этого Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию в мире с началом пандемии COVID-19 и призвал готовиться к крайне серьезному кризису. По его словам, многие чиновники в Европейском союзе и Великобритании до сих пор ничего не понимают, не признают ошибок и недооценивают грядущие экономические потрясения.