Страна НАТО пожаловалась на рост инфляции

Ближневосточный кризис мешает финансовым властям Турции добиться снижения инфляции. На это пожаловался глава Центрального банка этой страны НАТО Фатих Карахан. Его процитировало «Прайм».

Однако, как подчеркнул руководитель регулятора, денежно-кредитная политика последнего останется жесткой. По итогам апреля рост индекса потребительских цен ускорился до 32,37 процента годовых с мартовских 30,87 процента.

По словам Карахана, иранский кризис сказывается на турецкой экономике прежде всего в виде роста цен на энергоносители, что усиливает инфляционное давление. Эти факторы могут продолжить действовать в краткосрочной перспективе.

Согласно прогнозам аналитиков банка JPMorgan на конец 2026 года инфляция в Турции составит 28 процентов. Главными причинами такого развития событий они назвали рост цен на энергоносители и геополитические факторы, главный из которых — положение дел вокруг Ирана.