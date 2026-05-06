Финляндия оказалась в крайне непростой экономической ситуации, ее долг близок к критической отметке, а сама страна — к длинной фазе «бедной стабильности». В причинах происходящего разбиралось РИА Новости.

Согласно прогнозу Минфина Финляндии, дефицит сектора госфинансов в 2026–2029 годах достигнет в среднем 4,6% ВВП, а госдолг страны уже к 2030-му превысит 99% ВВП.

«Состояние государственных финансов чрезвычайно сложное», — констатировала министр финансов Риикка Пурра.

Эксперты обратили внимание на то, что в последние годы внешняя обстановка для Финляндии складывается неблагоприятно из-за кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители, тарифной политики США и разрыва торговых связей с Россией.

Также на экономику страны влияют старение населения, высокая безработица, траты на обслуживание госдолга и роста оборонных расходов, заметил генеральный директор компании «ДА-Консалтинг» Даниил Тюнь.

«У Финляндии одновременно нет ни демографического импульса, ни инвестиционного, ни экспортного ускорителя. Плюс потеря части бизнеса с Россией и слабость восточных регионов продолжают висеть на экономике как затяжной тормоз», — пояснил эксперт.

А доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко констатировала, что внутренний спрос слабый, так как население обеспокоено рабочими местами, геополитической обстановкой и необходимостью жесткой фискальной экономии правительства.

Уровень безработицы в стране — самый высокий в ЕС (10,4% по данным на март). А Банк Финляндии уже пересмотрел прогноз по росту ВВП в 2026-м году, снизив его до 0,6%.

На этом фоне у Финляндии есть госдолг на уровне около 90% ВВП, что при низком росте и устойчивом дефиците становится источником риска, пояснил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

Для улучшения ситуации правительство Финляндии намерено сократить на 240 миллионов евро расходы на социальное обеспечение и здравоохранение. Однако, по мнению экономистов, эта мера носит временный характер, не решает глобально проблему, но может снизить уровень потребления и усилить социальное напряжение.

Финляндия готовится к сокращению бюджета

Финляндия идет не к внезапному краху, а к длинной фазе «бедной стабильности», где экономика растет слишком слабо, чтобы вытащить бюджет, констатировал генеральный директор компании «ДА-Консалтинг» Даниил Тюнь.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Финляндия разорвала экономические связи с Россией, приняла решение отказаться от нейтралитета и вступила в НАТО в апреле 2023 года.

А с ноября 2023 года были закрыты пункты пропуска на границе Финляндии и России. Поводом к этому послужил поток беженцев с Ближнего Востока и Африки. Срок закрытия пунктов пропуска неоднократно продлевался, а в апреле 2024 года их закрыли «до особого распоряжения».