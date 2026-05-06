В Минпромторге заявили о новом назначении самолета «Байкал»

Легкий многоцелевой самолет «Байкал» не является заменой Ан-2, известного как «кукурузник», это новая машина под современные требования, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Алиханов заявил, что легкий многоцелевой самолет «Байкал» не создавался как замена знаменитому Ан-2, известному как «кукурузник», передает РИА «Новости».

По его словам, «Байкал» – это совершенно новая машина, отвечающая современным требованиям безопасности и нуждам авиакомпаний.

Министр отметил: «Во-первых, «Байкал» не замена «кукурузнику», во-вторых, это машина, которая делалась уже под новые современные требования, как безопасности, так и авиакомпаний».

Он пояснил, что на этапе разработки технического задания к проекту были привлечены все будущие эксплуатанты, а сами требования к самолету формировались с их участием.

Летные испытания «Байкала» с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 успешно завершились в конце декабря 2025 года. Этот девятиместный самолет предназначен для выполнения рейсов на местных воздушных линиях. Сертификаты на двигатель и винт для «Байкала» ожидаются в декабре 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиаэксперт Роман Гусаров назвал отечественный двигатель для самолета «Байкал» новым этапом в развитии малой авиации.

Глава Минпромторга Антон Алиханов пообещал передать первые пять таких машин авиакомпании «Аврора».