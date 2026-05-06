США значительно нарастили импорт одного вида продукции из России

Импорт удобрений из России в США в марте достиг рекордных 243,9 миллиона долларов, подсчитало агентство «Прайм» на основе данных статслужбы США. Месячный рост поставок составил почти 100% — они увеличились вдвое. Это максимальный показатель за всю историю двусторонней торговли.

Годовое увеличение оказалось скромнее — всего 11%. А за первый квартал 2026 года Россия поставила в Штаты удобрений на 564,4 миллиона долларов, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Американцы в основном закупали азотные удобрения — на 206,6 миллиона долларов. Также в марте шли поставки калийных (21,8 миллиона), фосфорных (9,2 миллиона) и смешанных (6,3 миллиона).

Благодаря таким объемам РФ вернулась на второе место среди крупнейших поставщиков удобрений в США. Первую строчку по-прежнему занимает Канада (354,2 миллиона долларов). Далее следуют Саудовская Аравия (143,2 миллиона), Оман (83,3 миллиона) и Катар (82 миллиона).

В марте США в целом нарастили закупки удобрений за рубежом на треть относительно февраля и на 26% в годовом выражении. Общая сумма составила 1,297 миллиарда долларов — максимум с апреля 2022 года.