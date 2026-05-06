Fitch повысило кредитный рейтинг Аргентины на фоне реформ

Рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Аргентины с CCC+ до B-, что на шесть ступеней ниже инвестиционного уровня, пишет Bloomberg. Прогноз стабильный. Решение принято на фоне структурного улучшения фискальных и внешних балансов страны, прогресса в экономических реформах и ожидания того, что правительство обеспечит необходимое финансирование для покрытия долговых обязательств.

Администрация президента Аргенины Хавьера Милея заслужила доверие инвесторов благодаря агрессивной фискальной политике, дерегулированию и шагам по нормализации денежно-кредитного и валютного режима. Рынки выросли после того, как Милей укрепил свои позиции в Конгрессе по итогам промежуточных выборов в октябре, что подстегнуло ожидания о продвижении его программы реформ с меньшими политическими препятствиями.

Повышение рейтинга также отражает серию политических шагов, направленных на постепенное восстановление доступа к рынкам. В декабре страна разместила облигации по внутреннему законодательству на $1 млрд, в январе заключила соглашение репо с международными банками на $3 млрд — третью такую операцию при Милее. Доходность облигаций Аргентины резко упала с кризисных уровней, доходность глобальных долларовых облигаций со сроком погашения в 2035 году теперь составляет около 10%.

Инвесторы ранее ожидали возвращения Аргентины на международные рынки капитала с размещением облигаций по иностранному законодательству, однако министр финансов Луис Капуто исключил возможность размещения в краткосрочной перспективе, выбрав вместо этого местные источники финансирования.