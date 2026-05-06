«Худшее впереди»: война на Ближнем Востоке продолжает бить по мировой торговле

Рост мировой торговли за счет товаров может серьезно замедлиться к концу следующего года, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит раскачивать нефтяные рынки, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов Global Trade Alert (GTA).

Независимая мониторинговая организация установила, что сохраняющиеся скачки цен на нефть снизят прирост мировой торговли на 1,75% к концу 2027 года. Это существенно хуже довоенных прогнозов.

Основатель GTA Саймон Эвенетт заявил, что моделирование ставит под сомнение устойчивость глобальной товарной торговли. Эффект от волатильности проявляется с задержкой до 19 месяцев, так как нужно время на пересмотр контрактов, истощение запасов и падение уверенности потребителей. «Худшее впереди», добавил он.

Исследование показало, что колебания цен вреднее для торговли, чем стабильно высокая цена. В последнем случае доходы экспортеров сырья растут, что компенсирует потери промышленных стран вроде Японии или еврозоны. Торговлю убивает именно непредсказуемость, а не сам уровень цен, подчеркивается в докладе.

Цены на нефть демонстрируют колебания с 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану, а Тегеран перекрыл Ормузский пролив. Brent взлетала с 70 долларов почти до 120, падала до 86 на новостях о переговорах и снова подскакивала до 126 из-за тупика.

По оценкам GTA, текущая волатильность уже на 60% выше довоенной. При сохранении такой динамики мировая торговля потеряет 1,1% роста к концу 2027 года.