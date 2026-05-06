Стоимость золота превысила $4,7 тысячи

Стоимость фьючерса на золото превысила $4,7 тысячи за тройскую унцию впервые с 27 апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

В марте стоимость апрельского фьючерса на золото упала ниже $4 950 за тройскую унцию. Это произошло впервые с 18 февраля 2026 года.

В январе стоимость фьючерса на платину с поставкой в апреле 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже обновила исторический максимум.

До этого заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил о росте глобального интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, основанной на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты повлечет за собой дальнейшее повышение цен на этот драгоценный металл.