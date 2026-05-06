В Саудовской Аравии зафиксировали рекордный дефицит бюджета

Саудовская Аравия зафиксировала крупнейший с 2018 года дефицит бюджета в первом квартале 2026 года. Одной из главных причин стало падение доходов от продажи нефти, сообщает агентство Bloomberg.

Дефицит бюджета королевства достиг 125,7 миллиарда риялов ($33,5 млрд), заявили в Министерстве финансов Саудовской Аравии. Этот показатель более чем в два раза превысил дефицит за аналогичный период прошлого года и стал максимальным с 2018 года, отметили в Bloomberg.

Доходы от нефти снизились примерно на 3% по сравнению с первым кварталом 2025 года. При этом государственные расходы выросли примерно на 20% на фоне реализации проектов по диверсификации экономики. Доходы бюджета Саудовской Аравии от нефти снизились из-за закрытия Ормузского пролива, сокращения добычи и низких цен на нефть в начале года.