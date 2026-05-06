Минфин сообщил о сокращении ликвидных активов ФНБ

Минфин России опубликовал отчет о структуре и объеме средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая 2026 года. Размер ФНБ за апрель сократился до 13,2 трлн рублей (почти на 200 млрд рублей), что эквивалентно 5,6% прогнозируемого на текущий год ВВП.

Размещенные в ЦБ ликвидные активы ФНБ за месяц сократились до 3,62 трлн рублей или до $48,41 млрд в долларовом эквиваленте (в марте — $47,84), что соответствует 1,5% ВВП.

На счетах в Банке России по состоянию на 1 мая находились 185,2 млрд китайских юаней (в марте было столько же), 145,1 тонны золота в обезличенной форме (было 145,3 тонны золота), 1,32 трлн рублей (в апреле рублевая часть была конвертирована в юани).

Курсовая разница и переоценка стоимости активов за апрель снова была отрицательной — Минфин зафиксировал убыток в 25,5 млрд рублей (в марте убыток составил 36,6 млрд рублей). Доход от размещения средств фонда в финансовые инструменты, за исключением счетов в ЦБ, составил 37,6 млрд рублей.