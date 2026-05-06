Европа рискует столкнуться с новыми трудностями из-за солнечной энергии

За последние десять лет солнечная энергетика в Европе выросла быстрее всех других видов энергоресурсов. С 2020 года мощности увеличились более чем на 115%, а объемы производства электроэнергии удвоились. Однако стремительный рост создал новые проблемы для энергосистемы и рынков, сообщает Reuters.

В апреле немецкие солнечные станции, крупнейшие в Европе, обеспечили треть всей электроэнергии, поставляемой энергокомпаниями, — рекордный месячный показатель, сообщает LSEG. С приближением пика солнечной активности доля будет расти, создавая нагрузку на операторов. Им придется балансировать выработку из других источников.

Энергокомпании могут снижать производство на угольных и газовых станциях, чтобы компенсировать колебания. Это сокращает затраты и выбросы. Но в самые солнечные часы рост выработки может быть настолько сильным, что никакие меры не помогут сохранить стабильность.

Субсидии на возобновляемую энергию искажают рыночные сигналы. В результате возникают периоды отрицательных цен на электроэнергию. Как отмечается, производители вынуждены платить, чтобы изъять лишнюю энергию. На этой неделе отрицательные цены ожидаются в Германии, Польше, Чехии и Венгрии.

Отрицательные цены снижают доходы производителей и увеличивают затраты операторов угольных, газовых и атомных станций. Частые остановки и запуски угольных станций из-за скачков солнечной генерации снижают их эффективность и увеличивают выбросы на единицу продукции. Также растут расходы на обслуживание.