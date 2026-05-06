Надежда на мир между США и Ираном оживила европейские акции

Европейские фондовые рынки в среду продемонстрировали уверенный рост на фоне новостей о возможном мирном соглашении между США и Ираном, сообщает CNBC.

Белый дом ожидает от Тегерана ответа по ключевым пунктам, включая временный отказ от обогащения урана. Иранские власти должны дать ответ в ближайшие двое суток. По информации Axios, стороны близки к публикации короткого документа, который определит контуры будущего мирного договора.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 подскочил на 2%. Лондонский FTSE 100 вырос на 2,2%, отыграв серьезное падение вторника. Французский CAC 40 и немецкий DAX прибавили по 2,3%. Рост затронул все основные площадки и большинство секторов, за исключением нефтегазового.

Президент Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social сообщил о приостановке «Проекта Свобода», назвав причиной «значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения с Ираном».

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи встретился во вторник в Пекине с главой МИД Китая Ван И. Как сообщается, советники Трампа призвали Пекин использовать влияние на Тегеран для разблокировки Ормузского пролива.

Рынки пытаются восстановиться после волатильности вторника, когда перемирие оказалось под угрозой. Причиной стали атаки иранских беспилотников и ракет на ОАЭ, а также заявление Белого дома о потоплении иранских катеров в Ормузском проливе.