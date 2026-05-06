Недельную дефляцию зафиксировали в России впервые в 2026 году

Недельная дефляция была зафиксирована в России в период с 28 апреля по 4 мая. По данным Росстата, индекс потребительских цен составил 99,98 процента, что означает снижение цен на 0,02 процента. Эта тенденция отличается от ситуации с начала месяца, когда наблюдался рост цен на 3,19 процента. Неделей ранее, с 21 по 27 апреля, инфляция составляла 0,05 процента.

Наиболее заметное снижение цен отмечено на плодоовощную продукцию — в среднем на 2,7 процента. Огурцы подешевели на 11,6 процента, а помидоры — на 7,5 процента. Стоимость бананов снизилась на 0,5 процента, а яблок — на 0,1 процента. При этом некоторые виды овощей, такие как белокочанная капуста, репчатый лук, свекла и морковь, подорожали.

Из других товаров первой необходимости, куриные яйца подешевели на 1 процент, в то время как мясо птицы стало дороже на 0,5 процента. Также наблюдался незначительный рост цен на говядину, мороженую рыбу и сыры. Среди непродовольственных товаров первой необходимости, спички подорожали на 1 процент, а автомобильный бензин и дизельное топливо — на 0,1 процента.

Минэкономразвития подтверждает данные Росстата о недельном снижении цен на 0,02 процента, отмечая ускорение падения цен на продовольственные товары до минус 0,30 процента, в том числе на плодоовощную продукцию до минус 2,66 процента. В сегменте непродовольственных товаров цены изменились незначительно. Росстат в последний раз сообщал о недельной дефляции в августе 2025 года, передает РБК.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев выразил мнение, что зарплаты россиян увеличатся на 10–12 процентов во втором полугодии текущего года.