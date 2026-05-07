Долги Финляндии приблизились к пределу: На что пошли власти

Госдолг Финляндии приблизился к критической отметке, а власти уже готовят сокращение расходов на медицину и социальную сферу. В Хельсинки признали тяжелое состояние государственных финансов на фоне слабого роста экономики и высокой безработицы.

Министр финансов Риикка Пурра заявила, что соотношение долга к ВВП приближается к 90 процентам. По прогнозу ведомства, уже в 2026 году показатель достигнет примерно 91 процента, а к 2030-му превысит 99 процентов ВВП.

Власти связывают ситуацию сразу с несколькими проблемами. Среди них — почти нулевой экономический рост, старение населения, высокая безработица, рост расходов на обслуживание долга и увеличение оборонных затрат. Дополнительное давление оказали энергетические и торговые потрясения.

В стране сохраняется самый высокий уровень безработицы среди государств Евросоюза. По данным на март, показатель достиг 10,4 процента. Одновременно сохраняется кризис строительного сектора и слабый внутренний спрос.

Эксперты отмечают, что жители стали осторожнее тратить деньги из-за опасений за рынок труда, геополитическую обстановку и жесткую бюджетную политику правительства. Ситуацию осложнило подорожание энергии на фоне войны в Иране.

Банк Финляндии уже ухудшил прогноз по росту экономики на 2026 год. Теперь ожидается рост ВВП лишь на 0,6 процента.

Дополнительным ударом для экономики называют разрыв торговых связей с Россией и ослабление восточных регионов страны. По оценкам экспертов, Финляндия лишилась части бизнеса и экспортных возможностей.

На этом фоне правительство представило финансовый план на 2027–2030 годы. Согласно документу, расходы на социальное обеспечение и здравоохранение сократят на 240 миллионов евро. Также власти намерены повысить плату за услуги медицинских центров.

Решение вызвало резкую критику внутри страны. Лидер партии «Зеленые» София Вирта заявила, что правительство снова перекладывает последствия кризиса на беднейших и больных граждан.

Экономисты предупреждают, что сокращение социальных расходов способно лишь временно замедлить ухудшение ситуации. При этом оно может дополнительно ударить по потреблению и усилить напряжение в обществе.

По оценкам специалистов, Финляндия не движется к резкому обвалу экономики, однако рискует надолго войти в период слабого роста, дорогих услуг и жесткой социальной политики. Прогнозы предполагают, что даже при небольшом восстановлении экономики уровень госдолга продолжит расти.