Россия в три раза увеличила закупки американской косметики

В марте 2026 года российские компании приобрели в Соединенных Штатах средства по уходу за кожей и парфюмерию на 2 млн долларов, следует из данных американской статистической службы.

Закупки парфюмерии и других изделий резко возросли по сравнению с февралем, когда объем поставок составил 722,4 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское ведомство.

Наибольшим спросом пользовались эфирные масла, на которые импортеры потратили 1,2 млн долларов.

Значительная часть средств также ушла на различные ароматические смеси и парфюмерные составы. Их приобрели на сумму 553,6 тыс. долларов.

Несмотря на скачок импорта, доля отечественного рынка в общем объеме экспорта из США по итогам месяца составила менее 1%.

Главными покупателями этой продукции остаются Канада, Мексика и Британия.

В марте прошлого года объем импорта косметики из США в Россию достиг максимума за три года.