Новая Зеландия ввела 35-й пакет санкций против России

Новая Зеландия объявила о введении очередного, 35-го по счету, пакета санкционных ограничений, направленных против Российской Федерации. Как следует из официального заявления внешнеполитического ведомства страны, в новый список включены 20 физических и юридических лиц, в том числе, организации, имеющие отношение к российскому оборонно-промышленному комплексу.

В ходе анализа обновленного реестра РИА Новости выяснило, что под рестрикции, наряду с предприятиями ВПК, попала международная платежная платформа, разработанная одним из российских банков, а также Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук.

Власти Новой Зеландии уточнили, что с момента вступления в силу специализированного закона в марте 2022 года под ограничения в общей сложности подпали уже свыше двух тысяч физических и юридических лиц и морских судов.

