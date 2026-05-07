Конфликт на Ближнем Востоке стал экономической катастрофой для большей части Европы.

Об этом в статье для The New York Times (NYT) заявила немецкий политолог Клаудия Майор.

«Война с Ираном стала экономической катастрофой для большей части Европы», — написала она.

По словам эксперта, практически полное закрытие Ормузского пролива, через который до войны проходило около 20 процентов мирового экспорта нефти и газа, привело к росту цен на энергоносители, усилению инфляции и подавлению неуверенного экономического роста.

Она также отметила, что правительство Германии снизило прогноз экономического роста на 2026 год в два раза, до 0,5 процента, из-за роста цен, связанного с войной.

Ранее эго американского президента Дональда Трампа стало главным препятствием миру Ирана и США. По данным источника, иранцы пока отказываются дать ему то, что необходимо для сохранения своего достоинства и выхода из сложившейся ситуации.