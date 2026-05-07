В России резко сократилось производство вина

Производство вина в России резко сократилось на 14,5%, до 9,9 млн декалитров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

© Газета.Ru

В январе-апреле текущего года винодельческая отрасль произвела 9,9 млн декалитров виноградного вина, что на 14,5% меньше, чем в прошлом году. Выработка игристых вин снизилась на 13%, до 4,2 млн декалитров, ликерных - на 21,9%, до 358 тысяч декалитров.

Водочные предприятия за первые четыре месяца года произвели 18,3 млн декалитров водки (-4,2%). Выработка коньяка снизилась до 2 млн декалитров (-0,2%).

При этом выросло до 5,6 млн декалитров (+10,1%) производство ликероводочных изделий. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было произведено 28,1 млн декалитров (-2%).

Кроме того, снижается и выпуск слабоалкогольных напитков. Эта категория потеряла почти 40%, составив 275,4 тысячи декалитров.

Всего алкогольной продукции было произведено 318,4 млн декалитров, что на 3,6% меньше, чем в прошлом году.

До этого сообщалось, что производство алкогольных коктейлей в России по итогам 2025 года выросло на 11,5% — примерно до 2,56 млн декалитров.