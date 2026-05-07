Названы крупнейшие покупатели американской нефти

США в марте существенно нарастили экспорт нефти и нефтепродуктов на мировой рынок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Общий объем доходов от поставок энергоносителей за месяц достиг порядка 23,1 млрд долларов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные американской статистической службы.

По информации источника, экспорт сырой нефти из США увеличился на 35% в месячном выражении — до 10,7 млрд долларов против 7,9 млрд долларов в феврале. Поставки нефтепродуктов выросли еще более заметно: почти в полтора раза, до 12,4 млрд долларов с 8,2 млрд долларов месяцем ранее.

В результате совокупная выручка США от экспорта нефти и нефтепродуктов за март увеличилась примерно в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Крупнейшими импортерами американских энергоносителей в отчетный период стали Нидерланды (около 3,2 млрд долларов), Мексика (2,4 млрд долларов), Южная Корея (2,2 млрд долларов), Канада (2 млрд долларов) и Великобритания (1,2 млрд долларов).

Рост экспортных показателей произошел на фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, что привело к резкому росту напряженности в регионе и дестабилизации ключевых логистических маршрутов поставок энергоресурсов.